San Marzano sul Sarno, esonda l'Alveo Comune Nocerino: "Non ce la facciamo più" Sangiuliano e Odierna: "Non si aspetti che l'ennesima emergenza si trasformi in tragedia"

«Strade, scantinati e campagne allagati, attivazione del Centro operativo comunale, residenti e agricoltori esasperati. L'ennesima esondazione dell'Alveo Comune Nocerino, verificatasi a San Marzano sul Sarno, con la fuoriuscita dell'acqua in corrispondenza del ponte di via Enrico Berlinguer, rappresenta l'ennesima denuncia dell'insufficienza degli interventi regionali a tutela del territorio».

È quanto dichiarano, in una nota congiunta, il capo dell'opposizione in Consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano, e il consigliere regionale Sebastiano Odierna.

«Non ce la facciamo più: è il grido esasperato di residenti e agricoltori che dovrebbe scuotere le coscienze di chi governa la Campania – dichiara Sangiuliano –. Non siamo di fronte a un'emergenza imprevedibile, ma al ripetersi di fenomeni ampiamente annunciati, in punti critici perfettamente conosciuti dalle istituzioni competenti. È inaccettabile che, a ogni significativa precipitazione, intere comunità debbano temere per la propria incolumità e gli imprenditori agricoli rischino di vedere vanificati mesi di lavoro e investimenti. Le produzioni agricole dell'Agro nocerino-sarnese rappresentano un patrimonio economico e occupazionale che non può essere sistematicamente sacrificato sull'altare dell'inerzia amministrativa. Il presidente Fico riferisca quali interventi siano stati concretamente eseguiti, quali risorse siano state utilizzate e per quale ragione il territorio continui a essere esposto a rischi così gravi».

«Gli impegni assunti dalla Regione, anche a seguito delle mie interrogazioni consiliari, sono rimasti lettera morta – aggiunge Odierna –. Da mesi denuncio la necessità di superare la fallimentare politica degli interventi di somma urgenza, attraverso una seria e puntuale programmazione delle attività di manutenzione degli alvei e degli argini del bacino idrografico del Sarno. Alle rassicurazioni ricevute non sono evidentemente seguiti interventi sufficienti a garantire la sicurezza del territorio. Quanto accaduto a San Marzano conferma, nella maniera più drammatica, la fondatezza degli allarmi ripetutamente lanciati. Dietro ogni ettaro di terreno allagato ci sono aziende, famiglie, investimenti e posti di lavoro. La Regione non può continuare a inseguire le emergenze che avrebbe il dovere di prevenire».

«Occorrono interventi immediati di pulizia degli alvei, consolidamento degli argini e ripristino della funzionalità idraulica, accompagnati da un programma permanente di manutenzione, con risorse certe, tempi definiti e responsabilità individuate – concludono Sangiuliano e Odierna –. La sicurezza delle persone non può essere subordinata ai tempi della burocrazia. Non si aspetti che l'ennesima emergenza si trasformi in tragedia per dare finalmente seguito agli impegni assunti. A quel punto, nessuna rassicurazione istituzionale, nessuna dichiarazione di solidarietà e nessuno stanziamento di somma urgenza potranno cancellare le responsabilità di chi avrebbe dovuto intervenire per tempo».