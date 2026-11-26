Incidente con incendio nella galleria dell'A2, ma era solo un'esercitazione Il coordinamento affidato alla Prefettura

Verificare le procedure di emergenza e consolidare i flussi di comunicazione tra gli enti in caso di incidente in galleria: sono gli obiettivi principali dell'esercitazione di Protezione Civile che si è svolta nei giorni scorsi nella galleria autostradale Rufoli, sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo", tra lo svincolo di Salerno-Fratte e quello di San Mango Piemonte. Durante la simulazione è stato riprodotto un principio d'incendio all'interno del tunnel.

GLI ENTI COINVOLTI NEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI

Al Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), convocato e coordinato dalla Prefettura di Salerno, hanno partecipato Anas A2 del Mediterraneo, le Forze di Polizia, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno e la Polizia Stradale. Presenti anche il Comune di Salerno con il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e la Polizia Municipale, il Servizio di Emergenza 118, la Protezione Civile della Regione Campania e la Croce Rossa Italiana.

LO SCENARIO: INCIDENTE TRA TIR E AUTO CON INCENDIO E FERITI

La simulazione ha previsto un incidente stradale in galleria tra un mezzo pesante e un veicolo leggero, con successivo incendio e presenza di persone ferite. La prima fase, con l'immediata attivazione dei Vigili del Fuoco, del 118 e della Polizia Stradale, si è svolta "in reale" nella galleria.

Dopo l'attivazione d'urgenza del CCS presso la Prefettura, l'esercitazione è proseguita per "posti di comando", con le varie componenti tecnico-operative riunite al Palazzo del Governo.

IL TRAFFICO DEVIATO SULLA VIABILITÀ ALTERNATIVA

L'esercitazione ha impegnato solo la carreggiata sud dell'autostrada. Il traffico è stato temporaneamente deviato su una viabilità alternativa, opportunamente segnalata, per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti.

SOCCORSI, MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA

Il CCS della Prefettura e la sala operativa di Anas A2 hanno attivato tutte le procedure di soccorso dei viaggiatori e di messa in sicurezza della galleria. Al termine si è proceduto alle consuete operazioni di bonifica, prima del nulla osta definitivo alla ripresa della circolazione.

L'OBIETTIVO: PIÙ SICUREZZA NELLA GALLERIA RUFOLI

L'esercitazione ha permesso di testare il Piano di gestione dell'emergenza della galleria Rufoli, per innalzare gli standard di sicurezza. È stata inoltre verificata la capacità di risposta del sistema di soccorso, attraverso il riscontro dei tempi di intervento, delle modalità di attivazione degli enti coinvolti e dell'idoneità dei mezzi di comunicazione.

Secondo quanto riferito, l'efficace coordinamento delle componenti operative e la collaborazione istituzionale hanno consentito il regolare e puntuale svolgimento della prova, senza alcuna ripercussione sulla circolazione stradale.