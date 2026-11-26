Sequestrata una Ferrari "F8 Spider" dal valore di quasi 280mila euro La supercar aveva targa svizzera: le indagini di Finanza e Municipale per evasione fiscale

I finanzieri del Gruppo di Salerno, insieme agli agenti del NOS del Corpo di Polizia Municipale cittadino, hanno sequestrato un'auto Ferrari, modello "F8 Spider", del valore stimato di circa 280mila euro e immatricolata in Svizzera. Sono state accertate la violazione della normativa doganale vigente e l'appropriazione indebita del veicolo.

IL CONTROLLO IN OFFICINA

Le Fiamme Gialle e gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato un accesso presso un'officina autorizzata di Salerno, dove l'auto di grossa cilindrata, con targa svizzera, era stata portata per controlli di routine.

OLTRE GLI 8 GIORNI DELL'AMMISSIONE TEMPORANEA

È stato accertato che la vettura circolava in Italia oltre il tempo massimo di 8 giorni di permanenza sul territorio nazionale. Questo è il termine previsto, per le auto immatricolate fuori dall'Unione europea, dal regime doganale di "ammissione temporanea".

IMPOSTE EVASE PER CIRCA 95MILA EURO

In relazione al valore stimato del veicolo, le imposte evase sono state calcolate in circa 95mila euro.

LA SEGNALAZIONE DELLE AUTORITÀ TEDESCHE PER APPROPRIAZIONE INDEBITA

Gli accertamenti hanno inoltre appurato che sull'auto risultava pendente una segnalazione delle autorità tedesche per appropriazione indebita a carico dell'attuale proprietario, cittadino italiano residente in Svizzera, che non aveva pagato i dovuti canoni di leasing.

PROPRIETARIO SEGNALATO ALLA PROCURA, CONDUCENTE DENUNCIATO PER CONTRABBANDO

Il proprietario della supercar è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Salerno per appropriazione indebita. Il conducente, che aveva in uso l'auto in forza di un contratto di noleggio con il proprietario, è stato denunciato per contrabbando, per aver utilizzato il veicolo sul territorio italiano per più di otto giorni senza pagare i diritti di confine.