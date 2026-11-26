Salernitana, il tifo ribadisce: "Ecco cosa chiediamo a Iervolino" Nuova protesta col Monopoli. Pugliese (Ucs) a 'Granatissimi': "Ora è il momento della chiarezza"

Un nuovo incontro per ribadire la posizione del tifo dinanzi al momento della Salernitana. Il mondo del tifo granata s’interroga e procede dritto per la propria strada. Anche con il Monopoli verrà ripetuta la forma di contestazione annunciata e messa in atto col Catania: tifosi fuori dall’Arechi nei primi 45’ di partita per poi prendere posto sugli spalti all’intervallo. Una manifestazione pacifica ma di grande impatto, un nuovo messaggio a Iervolino. Una scelta condivisa nuovamente da tutte le anime del tifo granata in un incontro tenutosi martedì sera. Nel mirino c’è il patron Danilo Iervolino, alla quale il tifo chiede un faccia a faccia oltre ad interventi mirati in apertura di calciomercato.

“Serve lanciare messaggi”

A ribadire la posizione del tifo Alfonso Pugliese, presidente dell’Unione Club Salernitana nel corso di ‘Granatissimi’, in onda su Ottochannel: “La contestazione alla società continuerà ad oltranza fin quando non inizierà il calciomercato. Si immagina anche di poterla fare in maniera diversa e forte. Dispiace contestare la squadra. Qualcuno ripete che si sostiene la maglia ma bisogna lanciare un segnale. Noi vogliamo solo il bene della Salernitana. L’allenatore non verrà messo in discussione perché sta cercando di rafforzare il gruppo e si sta dimostrando un giovane emergente e bramoso di dare il meglio. Ci auguriamo che si possa imporre per fermare decisioni fantasiose. Purtroppo c’è anche chi ha strappato il proprio abbonamento perché deluso da questa società. Negli ultimi tre anni Iervolino ci ha disorientato ed ha reso tutto più difficile. In questo momento vogliamo chiarezza”.