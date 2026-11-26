Scarichi abusivi e rifiuti pericolosi: sequestrata un'autocarrozzeria L'operazione dei Carabinieri forestali

Il 24 novembre scorso gli ufficiali di polizia giudiziaria del Nucleo Carabinieri Forestale di Mercato San Severino e della Stazione Carabinieri di Baronissi, con il supporto del personale dell'ARPAC di Salerno, hanno sottoposto a sequestro penale un'autocarrozzeria situata nel comune di Baronissi, dopo aver accertato diverse violazioni della normativa ambientale. Lo comunica il Gruppo di Salerno della Regione Carabinieri Forestale Campania.

SCARICO NON AUTORIZZATO DELLE ACQUE REFLUE

I controlli hanno consentito di accertare lo scarico non autorizzato delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo.

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI GESTITI SENZA AUTORIZZAZIONI

Secondo quanto accertato, i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività di riparazione e verniciatura degli autoveicoli venivano gestiti in assenza delle prescritte autorizzazioni. Tra i materiali rinvenuti figuravano residui di vernici e stucchi, solventi, diluenti, imballaggi, teli di plastica, guanti monouso, paraurti e altri componenti plastici rimossi dai veicoli.

MANCA L'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

I militari hanno inoltre riscontrato l'assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo svolgimento dell'attività di verniciatura.