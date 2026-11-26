"Stato democratico e sistemi elettorali", confronto di livello all'Unisa L'iniziativa promossa dall'associazione Agrà: modera Mariano Ragusa

Si terrà lunedì 30 novembre 2026, alle 12:30, nell'Aula 4 - B1 dell'Università degli Studi di Salerno, il convegno "Stato democratico e sistemi elettorali", promosso dall'Associazione Agorà presso l'ateneo salernitano. La locandina riporta anche il logo del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell'Università di Salerno.

I SALUTI ISTITUZIONALI

Aprono i lavori i saluti istituzionali del rettore, prof. Virgilio D'Antonio, del direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, prof. Francesco Fasolino, e del presidente del consiglio didattico di Giurisprudenza, prof. Giuseppe D'Angelo.

CHI PRESENTA E CHI MODERA

La presentazione è affidata a Michelangelo Pipelnino. Il dibattito è moderato da Mariano Ragusa.

I RELATORI: "NE PARLANO"

Nella sezione "Ne parlano" sono indicati i professori Francesco Fasolino, Sergio Perongini, Giuseppe Fauceglia, Geminello Preterossi e Armando Lamberti.

GLI INTERVENTI

Intervengono i professori Antonio Tucci, Giovanni Bisogni e Giso Amendola, le professoresse Valeria Giordano, Carmen Guacci, Valentina Ripa, Vitulia Ivone, Anna Cavaliere ed Enza Romano, i dottori Francesco Verderame e Paolo Piluso, oltre a Giovanni De Martino, Sabatino Fasulo e Raffaele Grieco.

LE CONCLUSIONI

Le conclusioni sono affidate all'onorevole Guglielmo Scarlato.