Salerno è tra le tre migliori destinazioni turistiche d'Italia Mercoledì a Roma la premiazione: è sfida con Distretto dei Laghi e i Borghi Etruschi

Mercoledì 2 dicembre, al Teatro dell'Opera di Roma, Salerno sale sul palcoscenico nazionale del turismo e conquista un posto nella terna finale degli Italian Tourism Awards 2026. La città di Salerno è ufficialmente tra le tre destinazioni selezionate per contendersi uno dei riconoscimenti dedicati alle eccellenze del turismo italiano, nella categoria Destinazioni. Una notizia importante per il territorio salernitano, che porta il nome della città in una manifestazione di rilevanza nazionale, dedicata a chi investe nella qualità, nella promozione e nello sviluppo del settore turistico.

A contendersi il riconoscimento saranno il Comune di Salerno, il Distretto dei Laghi e i Borghi Etruschi. Tre realtà differenti per caratteristiche territoriali, patrimonio culturale e vocazione turistica, selezionate dalla giuria degli Italian Tourism Awards. L'appuntamento decisivo è fissato per il 2 dicembre 2026 al Teatro dell'Opera di Roma, dove si svolgerà la settima edizione di The Night of Excellence. A condurre la serata sarà Gabriella Carlucci. Tra gli ospiti annunciati figurano Al Bano, Luca Barbareschi e Gabriele Cirilli. La manifestazione sarà accompagnata da una significativa attenzione mediatica e televisiva.

UN RISULTATO CHE ACCENDE I RIFLETTORI SU SALERNO

Per la città si tratta di un'occasione di particolare importanza. La presenza nella terna finale testimonia il riconoscimento del valore di una destinazione che negli ultimi anni ha rafforzato la propria visibilità e la propria capacità di attrarre visitatori italiani e stranieri.

Salerno può contare su un ricco patrimonio storico-artistico, con il Duomo, il Castello di Arechi, il Giardino della Minerva, il centro storico, il lungomare, ma anche sulle sue tradizioni culturali e gastronomiche, su eventi di grande richiamo e sulla sua posizione strategica nel cuore di uno dei territori paesaggisticamente più conosciuti d'Italia. La città rappresenta, infatti, anche una porta d'accesso verso destinazioni di straordinario richiamo internazionale, come la Costiera Amalfitana, il Cilento e il patrimonio storico e archeologico della provincia.

LA VALORIZZAZIONE TURISTICA

Il risultato si inserisce nel percorso di promozione turistica dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo De Luca, con l'assessorato al Turismo affidato ad Alessandro Ferrara.

La sfida del turismo contemporaneo non riguarda soltanto la capacità di attrarre visitatori, ma anche quella di costruire un'offerta organizzata, competitiva e riconoscibile, capace di generare opportunità economiche e occupazionali e di valorizzare le risorse del territorio. La candidatura agli Italian Tourism Awards rappresenta dunque un'importante vetrina per Salerno e per tutti gli operatori che contribuiscono alla crescita del comparto.

IL 2 DICEMBRE LA FINALE A ROMA

Gli Italian Tourism Awards celebrano le realtà che contribuiscono alla qualità e all'innovazione del turismo italiano. La cerimonia romana rappresenterà il momento conclusivo di un percorso che ha portato alla selezione delle candidature nelle diverse categorie. Per Salerno, indipendentemente dall'esito finale, essere arrivata tra le tre destinazioni selezionate costituisce già un motivo di orgoglio e una significativa opportunità di visibilità. Il 2 dicembre la città sarà dunque sotto i riflettori nazionali.

Salerno si presenta alla finale con la forza della propria storia, la bellezza del proprio territorio e l'ambizione di consolidare il proprio ruolo tra le grandi destinazioni turistiche italiane.