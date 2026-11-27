Busitalia, cinque nuovi autobus in servizio nel Salernitano Nuovi mezzi per un trasporto pubblico più sicuro e confortevole

Cinque nuovi autobus Isuzu Novociti Life entrano nella flotta di Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), che saranno impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale suburbano ed extraurbano nella provincia di Salerno.

I nuovi mezzi rappresentano un ulteriore passo nel percorso di rinnovo della flotta e sostituiranno autobus diesel Euro IV. Dotati di motorizzazione Euro VI di ultima generazione, sono alimentati con HVO, biocarburante di origine rinnovabile che permette di contenere le emissioni climalternanti in atmosfera.

I nuovi autobus dispongono di sistemi di sicurezza attiva e passiva a tutela di passeggeri e conducenti e, grazie alle dimensioni e alle caratteristiche di manovrabilità, sono particolarmente adatti anche ai percorsi più impegnativi del territorio salernitano.

Gli allestimenti sono stati pensati per garantire maggiore comfort durante gli spostamenti quotidiani. Le tecnologie di bordo permetteranno inoltre il monitoraggio dei mezzi e il supporto alla gestione del servizio e all’informazione ai viaggiatori.

Con l’ingresso dei cinque Isuzu Novociti Life, Busitalia Campania prosegue il programma di ammodernamento del proprio parco autobus, puntando su mezzi più moderni e funzionali alle caratteristiche dei territori serviti.