Black Friday Salernitana, Faggiano studia le opportunità di mercato: i nomi Il ds granata ascolta le richieste di Di Bari e 'draga' il mercato: obiettivi in mediana e attacco

La giornata del 'black friday' può soltanto anticipare quello che sarà il calciomercato. La Salernitana intanto draga il mercato, incassa i 'desiderata' di Vito Di Bari e ragiona su quelli che potrebbero essere i movimenti nella prossima finestra invernale. Il 4-4-2 rappresenta un punto di partenza ma, con l'innesto di fisicità e dinamismo, la Salernitana potrebbe passare anche al 4-3-3, modulo congeniale e già attuato in carriera da Di Bari.

Qualità in attacco

Il tridente chiederebbe un innesto in più sulle corsie, un'ala offensiva con gol pesanti nei piedi e qualità. Identikit che corrisponde al profilo di Chiricò. Il calciatore strizza l'occhio all'esperienza Salernitana dopo aver sfiorato i granata appena un anno fa. Fu vicinissimo al trasferimento, cancellato dal rinnovo da capogiro col Casarano, figlio anche del rapporto solidissimo con Di Bari. A cifre molto più contenute invece c'è il profilo di Zunno, pronto a dire addio ad un Crotone in crisi nerissima e bramoso di rilanciarsi altrove. La Salernitana strizza l'occhio anche a Garnica del Catanzaro. E pensa anche a chi potrebbe andar via nel nome di una lista over ingolafata: Bevilacqua è il nome in pole position per salutare, alla ricerca di un'opportunità per crescere e soprattutto fare minutaggio.

Solidità in mediana

A centrocampo invece si cerca fisicità. Logoluso e Zanellato sono due profili che stuzzicano Di Bari, ben consapevole dell'apporto dei due calciatori in caso di addio dal Casarano. Una mediana che fa i conti con il rinnovo in standby di Tascone e anche con l'apporto quasi nullo di Djibril, frenato anche dalla sfortuna per i tanti problemi fisici. In difesa, possibile l'innesto di un terzino, con le situazioni di Anastasio e Longobardi da approfondire. Si proverà a cedere anche Ghiglione, fuori dalla lista over e col contratto in scadenza nei prossimi sei mesi.