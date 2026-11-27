Salernitana, jolly Achik: Di Bari ha un dubbio di formazione Il sette può cambiare posizione, Di Bari ha ancora la rifinitura per decidere

Una sfida da non sbagliare. La Salernitana vuole continuità. Dopo il pari in extremis con la Casertana che ha lasciato l'amaro in bocca per due punti pesantissimi persi per strada, i granata si aggrappano al rendimento interno per mettere al tappeto il Monopoli e continuare a correre. Di Bari ha l'imbarazzo della scelta e medita novità. Nell'undici dovrebbero essercene una per reparto (Pieraccini è favorito su Capuano per far coppia con Heinz in difesa, Tascone può scavalcare De Boer e riprendersi la titolarità dopo il turno di stop nel derby causa squalifica). In attacco invece tutto ruota intorno alla posizione di Achik.

Le opportunità

All'inizio della sua avventura, Di Bari ha schierato il numero sette sulle fasce, prima a sinistra col Savoia, poi a destra con l'Inter Under 23, scegliendo l'attacco pesante composto da Lescano e D'Ursi. Poi la formula del 4-2-3-1, la scoperta di Cardoni, la duttilità di Villa e anche una ritrovata compattezza. Col Monopoli il dubbio è dove posizionare il numero sette: in caso di conferma di 4-2-3-1, D'Ursi, Lescano e La Gumina si ritroverebbero a duellare per una maglia da titolare. Con Achik esterno (a discapito di Cardoni), possibile il tandem offensivo composto da Lescano e La Gumina.