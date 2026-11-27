Calcio a 5, Feldi Eboli all'esame L84: sfida del cuore contro l'ex Dalcin Le foxes cercano la svolta contro i campioni d'Italia, difesi da un pezzo di storia rossoblu

La Feldi Eboli si prepara a una delle trasferte più delicate di questa prima parte di stagione, facendo visita alla L84 Torino nella gara valida per la decima giornata di Serie A KINTO (fischio d'inizio ore 20.30). Le volpi saranno di scena al PalaMaggiore, casa dei campioni d’Italia, con un obiettivo chiaro: tornare a vincere e dare finalmente una svolta al proprio cammino. La situazione in classifica non lascia spazio a troppe interpretazioni, dopo nove giornate la Feldi occupa il decimo posto con 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte.

Un bottino lontano dalle aspettative di inizio stagione e dalle ambizioni di una società abituata a competere ai vertici del futsal nazionale, con le ultime uscite che hanno evidenziato difficoltà nella continuità dei risultati e nella gestione di alcuni momenti delle partite, aspetti sui quali la squadra sta lavorando per ritrovare certezze. Proprio per questo la sfida di Torino assume un significato particolare, non sarà soltanto una trasferta contro una delle formazioni più attrezzate del campionato, ma un’occasione per provare a cambiare l’inerzia di una stagione che ha ancora tanto da raccontare. Una vittoria contro i campioni d’Italia potrebbe restituire fiducia e rappresentare quel risultato capace di rimettere in moto un intero percorso.

L'arrivo di Thiago Bissoni

La Feldi, che ha salutato Siddi e si è rinforzata in settimana con il ritorno di Thiago Bissoni, conosce bene il valore di questa sfida. Non bisogna nascondersi dietro la forza dell’avversario o le difficoltà incontrate finora: per tornare a essere protagonisti occorre cominciare a conquistare punti anche nelle partite più complicate, dimostrando di poter competere contro chiunque.

L'amarcord

Dall’altra parte ci sarà una L84 Torino che, nonostante gli impegni europei in UEFA Futsal Champions League, si conferma tra le protagoniste del campionato. I verdeneri occupano attualmente il quarto posto con 17 punti, una squadra di grande qualità, costruita per confermarsi ai vertici e che potrà contare sul sostegno del proprio pubblico. Una sfida particolarmente intensa. Tra le curiosità della gara anche la sfida da avversario di Carlos Dalcin, l’ex portiere e capitano delle volpi che ha vestito per sei stagioni la maglia della Feldi e che per la prima volta affronterà i suoi ex compagni da avversario. Secondo per numero di presenze nella storia della Feldi Eboli con 150 apparizioni, Dalcin ha vinto con i rossoblù 1 Scudetto, 2 Supercoppa italiana e 1 Coppa Italia.