Cavese-Scafatese, le probabili formazioni: sarà spettacolo al Lamberti Serata speciale (fischio d'inizio ore 20.30). Masitto si affida a Orlando, Facciolo a Volpicelli

Un derby che si preannuncia pirotecnico. In campo, perché Cavese-Scafatese apre il programma di giornata in serie C (ore 20.30) e mette di fronte due squadre dall’identità consolidata. Sugli spalti, con una risposta importante in termini di pubblico. La Cavese vuole compiere un altro guizzo salvezza, non avrà Awua in mediana ma si aggrappa alla classe di Orlando e alla verve di Fusco. La Scafatese recupera pedine come Dambros e Proia e si affida al magic moment di Volpicelli per continuare la rincorsa da sogno al Potenza.

Le parole di Masitto

Carica mister Masitto: “Voglio che tutti siano sul pezzo: abbiamo la possibilità di variare uomini e moduli e domani scioglieremo tutti i dubbi. Affrontiamo una squadra interessante, che nei numeri è molto simile a noi, fatta eccezione per la classifica. Sarà una bella partita da giocare contro la Scafatese. Servirà una cura maniacale dei dettagli, ma anche noi abbiamo dei valori e dei principi. La differenza la fa la fame. Dobbiamo rappresentare al meglio la Cavese. La Scafatese è una squadra esperta e sorniona, che ti attira per poi ripartire bene, ma che può farti male anche se le concedi la possibilità di giocare. Sono liberi mentalmente. Noi dobbiamo avere tanta rabbia, serve una Cavese da battaglia: qui dobbiamo conquistarci la salvezza. Dobbiamo fare la prestazione attraverso i nostri principi e le nostre idee. Abbiamo trovato un'identità e dobbiamo continuare a crederci, così come dobbiamo credere nei nostri miglioramenti”.

Le parole di Facciolo

Risponde così mister Facciolo: “Il gruppo squadra sta sicuramente dando tutto quello che può a livello di concentrazione e di attenzione soprattutto durante la settimana ed è grazie a questo che si può raccogliere risultati positivi. La Cavese è una squadra che in casa sicuramente ha un'identità importante, i risultati migliori li ha ottenuti fra le mura amiche e questo dato dà un segnale importante alla squadra avversaria. Vuol dire che noi dovremmo andare a Cava ed essere alla loro altezza in quello che può essere un discorso tecnico, tattico ma soprattutto agonistico. Temo la squadra, poi è chiaro che anche loro hanno delle buone individualità: i due attaccanti, Orlando, sono dei buoni giocatori ma credo che la squadra in generale abbia uno spirito che rispecchi quello dell'allenatore”.

Cavese-Scafatese, le probabili formazioni:

Cavese (3-4-1-2): Boffelli; Fiordaliso, Peretti, Nunziata; Diarrassouba, Fiorin, Visconti, Sava; Orlando; Fusco, Fella. Allenatore: Masitto.

Scafatese (4-3-3): Forte; Novella, Scognamiglio, Ferrara, Guerra; Esposito, Toscano, Brunet; Dambros, Volpicelli, Emmausso. Allenatore: Facciolo.