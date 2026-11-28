Aeroporti, Iannone: "Salerno ha retto, ora avanti con le infrastrutture" "Presto sarà anche autorizzata la cancellazione dell’addizionale comunale"

“I lavori a Capodichino sono stati effettuati nei tempi previsti, lo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi e Cilento ha retto bene allo stress test e Grazzanise (Caserta) è stato inserito nel Piano Nazionale degli Aeroporti. Ci sono buone premesse per rendere il sistema aeroportuale campano completo e volano dello sviluppo dell’intera regione". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e Trasporti.

"Non miopi concorrenze territoriali ma bisogna ragionare di sistema: Capodichino va decongestionato, Salerno Costa d’Amalfi e Cilento va reso accessibile ed attrattivo, a Grazzanise va data una destinazione che, secondo me, deve essere quella del cargo. I lavori a Napoli erano indispensabili, a Salerno è stato deliberato dal CIPESS un finanziamento di 100 milioni per connetterlo alla rete ferroviaria e con un emendamento di Imma Vietri di Fratelli d’Italia sara’ autorizzata la cancellazione dell’addizionale comunale. Un fatto molto importante per aumentare l’appetibilità dello scalo alle compagnie di volo che potrebbero offrire biglietti a prezzi piu’ contenuti. Per Grazzanise e’ stato piantato il seme ed ora bisogna verificare quanto vuole scommetterci la Regione Campania. In questo modo noi avremmo voli internazionali, nazionali e cargo perfettamente integrati”.