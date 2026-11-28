Scomparsa Georgia Ghignola, la Procura indaga per sequestro di persona Appello dell'associazione Penelope Campania: "Chiunque sappia qualcosa si faccia avanti"

Resta avvolta nel mistero la scomparsa di Georgia Ghignola, la donna di 42 anni di cui non si hanno più notizie da venti giorni. Domiciliata nel comune di Ottati, la sua auto è stata rinvenuta lo scorso 18 novembre a Controne, nei pressi di un'area pic nic che si trova vicino al fiume Calore. Vigili del fuoco e volontari hanno passato al setaccio quell'area per giorni, prima di sospendere le ricerche. Ora le attenzioni degli investigatori si sono spostate sul cellulare e sul pc rinvenuti nella vettura della donna. La Procura di Salerno, che ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona, ha disposto una perizia informatica, al fine di ricostruire i contatti avuti dalla 42enne.

Nel frattempo l'associazione Penelope Campania, che segue la vicenda attraverso l'avvocato Carmela Landi, ha rivolto un appello a tutti gli abitandi di Ottati, Castelcivita e Controne.

"Chiunque abbia informazioni, dettagli o elementi che possano essere utili a ricostruire gli ultimi spostamenti o le ultime frequentazioni di Georgia, è invitato a contattarci. Invitiamo chiunque sappia qualcosa a farsi avanti, senza timore e con la certezza che ogni segnalazione sarà trattata con la massima riservatezza. È possibile contattarci anche in forma anonima", il messaggio diffuso attraverso i social.

