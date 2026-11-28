Cavese-Scafatese 3-3, il post-gara: orgoglio Masitto e rimpianti Facciolo Il tecnico metelliano esalta i blufoncè, per i canarini occasione persa sul gong

Un derby dalle mille emozioni e con reazioni opposte. La Cavese con orgoglio si tiene stretto il 3-3 acciuffato su rigore al 90’, la Scafatese si mangia le mani per l’assalto al secondo posto sfumato nel finale. Cristiano Masitto, tecnico dei metelliani, si gode la reazione dei suoi blufoncè: “Si deve fare i complimenti ai ragazzi: hanno gli stessi numeri nostri, sono molto bravi a sfruttare le occasioni. Non riesco a esser felice per diversi motivi: questa squadra merita rispetto. I ragazzi hanno cercato il punto a tutti i costi, ma abbiamo subito due gol evitabili. Alcune volte, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo concesso troppo. L'idea era ripartire veloci e ferirli in quel senso. Non dobbiamo criticare la squadra: sono giovanissimi. Non ricordo che la Cavese abbia giocato con il Real Madrid gli ultimi anni. Dobbiamo supportare i ragazzi”.

La delusione di Facciolo

Diversa invece la reazione di mister Michele Facciolo che sottolinea cosa è mancato alla sua Scafatese nella gestione finale di gara: "È mancata cattiveria e mentalità per non subire tre gol: addirittura con un contropiede rischiavamo di perderla. Siamo riusciti a rimetterla in piedi ma non si possono prendere gli ultimi due gol. Manca mentalità. Fuori casa non riusciamo a portare a casa punti. Tre gol e nessuna vittoria non ci fa contenti”. Poi sulla Cavese: “Noi abbiamo preparato bene la partita: conosciamo certe caratteristiche dei giocatori, e la mentalità del mister. In casa è una squadra che ti aggredisce e che hanno giocatori importanti in mezzo al campo. Eravamo pronti a queste situazioni".

Fonte foto: Scafatese Calcio