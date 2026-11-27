Salerno, tenta la truffa ad un anziano: 48enne arrestato dalla Polizia Recuperata la refurtiva che era stata sottratta fingendosi appartenente alle forze dell'ordine

Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, hanno tratto in arresto un uomo di 48 anni, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di una persona anziana e sostituzione di persona. L'intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto di un cittadino ultraottantenne che, dopo aver ricevuto una telefonata da parte di un soggetto qualificatosi falsamente come appartenente alle Forze di Polizia, ha contattato il 112.

Il truffatore aveva prospettato alla vittima il coinvolgimento di una sua auto in una rapina, chiedendole di consegnare denaro e preziosi ad un presunto incaricato, con il pretesto di effettuare verifiche sulla refurtiva. La tempestiva attività degli investigatori della Squadra Mobile ha consentito di individuare e bloccare l'uomo presso l'abitazione della vittima, impedendo il compimento della truffa.

Al termine degli accertamenti, il 48enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Recuperati e restituiti all'avente diritto circa 60 grammi di oggetti in oro, tra bracciali, collanine ed altri preziosi.

La Polizia di Stato rinnova l'invito a diffidare da chiunque, qualificandosi come appartenente alle Forze dell'Ordine, chieda la consegna di denaro o gioielli. In caso di situazioni sospette, è fondamentale contattare immediatamente il 112.