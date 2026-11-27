Sequestrati cantieri edili senza titolo abilitativo e con lavoratori irregolari Operazione condotta dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno

Nella giornata di mercoledì 25 novembre gli ispettori dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno, i militari del Nucleo Carabinieri "Parco" di San Giovanni a Piro e il personale dell'Ufficio tecnico del Comune di Camerota hanno svolto un controllo congiunto su due cantieri edili nel territorio comunale.

In entrambi i cantieri le opere erano in corso di realizzazione senza il prescritto titolo abilitativo edilizio. Le imprese esecutrici sono inoltre risultate prive della patente a crediti. Le nuove normative richiedono, infatti, la patente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. In ciascun cantiere sono stati infine trovati al lavoro tre lavoratori per i quali non risultava effettuata la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.

Le due opere sono state sottoposte a sequestro penale e gli atti sono stati trasmessi all'Autorità giudiziaria. Nei confronti di entrambe le imprese è stato inoltre adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale previsto per l'impiego di lavoratori irregolari.



La sospensione potrà essere revocata solo dopo la regolarizzazione dei lavoratori e il pagamento della somma aggiuntiva prevista. Per tornare a operare in cantiere, le imprese dovranno inoltre ottenere la patente a crediti. Ogni decisione sulle opere sequestrate spetta all'Autorità giudiziaria.