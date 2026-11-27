Donna colta da malore, salvata dai carabinieri in Costiera Amalfitana Provvidenziale l'intervento dei militari che hanno prestato i primi soccorsi

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di Amalfi sono intervenuti in soccorso di una donna, colta da un improvviso malore a Minori.

I militari, che in quel momento erano impegnati in un servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno notato la donna accasciarsi improvvisamente al suolo e si sono attivati per prestarle i primi soccorsi. Valutata la gravità delle sue condizioni, hanno immediatamente

praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, continuando ad assisterla fino all’arrivo del personale sanitario, che nel frattempo è stato allertato dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Amalfi.

La donna è stata poi affidata al personale medico intervenuto, trasportandola in codice rosso, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Costa d’Amalfi, a Castiglione di Ravello, dove le è stata riscontrata una grave condizione di ipossiemia.

Attualmente è ricoverata presso la struttura ospedaliera, ma fortunatamente non versa in pericolo di vita, determinante, come riferito dagli stessi medici che l’hanno in cura, è stato il tempestivo intervento dei Carabinieri, la cui prontezza e capacità di soccorso hanno

consentito di prestare un'immediata assistenza in una situazione di particolare criticità.