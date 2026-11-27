Salernitana-Monopoli, Colombo: "Serve solidità, sogniamo il colpaccio" Il tecnico: "I granata sono vivi, hanno tantissima qualità! Servirà essere compatti"

“Vogliamo far combaciare i 60 anni del club con una vittoria pesante”. Alberto Colombo ha presentato Salernitana-Monopoli in conferenza stampa: “Affrontiamo una squadra dal grande potenziale e che sta assimilando l’idea di calcio di Di Bari. E’ una squadra viva, che sta bene. Sarà una sfida dal coefficiente di difficoltà altissimo per la portata dell’avversario e per il momento. Abbiamo già affrontato Di Bari col Casarano ma ora ha calciatori diversi e sta attuando anche idee diverse. Penso soprattutto ad elementi come Villa che permettono di avere un’idea camaleontica. L’Arechi è un campo largo che permette di avere spazi da sfruttare. Però ci sono anche calciatori di grande qualità come Achik che sanno far male nell’uno conto uno. Servirà essere compatti, avere reparti stretti, anche concedendo profondità ma non lasciare spazi. Hanno tanti calciatori offensivi, toccherà a noi farci trovare pronti in uno stadio importantissimo, cercando di fare risultato”.

In chiave formazione: “Non avremo Battocchio per infortunio e mancherà anche Belli che fermiamo per precauzione. Valutiamo Paukstys dal 1’ e poi anche le condizioni di Greco che ha fatto benissimo prima di fermarsi. Ora sta recuperando dall’infortunio. Davanti c’è abbondanza e mi tengo il dubbio fino alla fine perché sono in difficoltà ma è fortunatamente positiva perché ho tante armi. Immaginiamo anche idee tattiche diverse da rodare in base all’avversario”.