Inquinamento del fiume Sele: sequestrata parte del cantiere dell'Alta Velocità Riscontrate diverse irregolarità da parte dei carabinieri

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Napoli e dei Carabinieri forestali di Sicignano degli Alburni e Colliano, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura di Salerno, relativo ad una parte del cantiere della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, lotto 1A Battipaglia-Romagnano, nel territorio del Comune di Campagna. Sotto sequestro è finita anche l'area destinata al deposito delle terre e rocce da scavo derivanti dalle lavorazioni.

Il provvedimento è stato adottato nell'ambito di un procedimento penale nel quale si ipotizzano i reati di scarico non autorizzato di acque reflue industriali e di inquinamento ambientale. Le indagini hanno preso avvio da segnalazioni relative a episodi di anomalo intorbidamento delle acque del fiume Sele. I successivi accertamenti, svolti dai Carabinieri con il supporto anche del personale tecnico dell'ARPAC di Napoli e Salerno - anche attraverso sopralluoghi e riprese aeree -, hanno consentito di individuare percorsi di deflusso delle acque provenienti dalle superfici di cantiere verso il torrente Trigento, affluente del Sele.

In particolare, è stata riscontrata la presenza di canalizzazioni attraverso le quali acque provenienti dalle aree operative raggiungevano direttamente il torrente, senza il previsto trattamento depurativo.

Sono state inoltre rilevate difformità tra la configurazione dei sistemi di raccolta e scarico effettivamente presenti e quella risultante dalla documentazione autorizzativa, nonché l'accumulo di fanghi nel sistema destinato alle acque di prima pioggia, con conseguente deflusso attraverso lo scolmatore.

Ulteriori criticità sono emerse nell'area di stoccaggio delle terre e rocce da scavo, utilizzata a servizio di due distinti settori di cantiere e risultata priva di sistemi di regimentazione e contenimento delle acque meteoriche di dilavamento. A valle di tale area è stato individuato un canale di scolo contaminato, collegato al torrente attraverso un ulteriore punto di immissione.

Le attività investigative hanno documentato, lungo il torrente Trigento, depositi di sedimenti fini e biancastri, fenomeni di ricoprimento dell'alveo naturale e della vegetazione ripariale, nonché la propagazione dei depositi sino alla confluenza con il fiume Sele e nei tratti a valle. Tali risultanze sono oggetto di ulteriore valutazione nell'ambito dell'ipotesi di inquinamento ambientale, ferma restando la necessità degli ulteriori accertamenti e delle verifiche proprie del procedimento.

Il sequestro è stato disposto in ragione del pericolo concreto e attuale che la permanenza delle condizioni riscontrate possa consentire ulteriori immissioni e aggravare le alterazioni ambientali già documentate.

La misura riguarda solo il settore di cantiere nel quale sono state rilevate le difformità e la connessa area di deposito, mentre non si estende al distinto settore nel quale le verifiche non hanno evidenziato difformità del sistema di scarico rispetto al titolo autorizzatorio.

