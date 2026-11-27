Ordigni esplosivi nascosti tra i rifiuti speciali: arrestato Operazione della Guardia di Finanza del Gruppo di Salerno

Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza del Gruppo di Salerno hanno proceduto all'arresto di un uomo per i reati di commercio abusivo di materiale esplosivo e ricettazione.

Nel corso di un'attività di controllo del territorio, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 500 ordigni esplosivi rudimentali, realizzati artigianalmente e caratterizzati da alto potenziale esplosivo, contenenti complessivamente oltre 20 chilogrammi di esplosivo netto.

Il materiale pirotecnico era trasportato all'interno di un veicolo unitamente a oli combusti altamente infiammabili, in assenza della documentazione fiscale e delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza attestanti la provenienza e la tracciabilità dei prodotti, con grave pericolo per la pubblica incolumità.

L'arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di dimora.