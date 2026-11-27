Al termine della rifinitura di questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, mister Vito Di Bari ha convocato 25 calciatori per la sfida in programma domani alle 17:30 allo stadio Arechi per Salernitana-Monopoli, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Out per infortunio Celiento e Djibril.
Di seguito l’elenco:
PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 92 Perina;
DIFENSORI: 3 Zoia, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 26 Heinz, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 73 Pieraccini;
CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 8 Tascone, 32 Vitale, 77 Cardoni, 98 La Sorsa;
ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 17 M. Djamanca, 20 La Gumina, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.