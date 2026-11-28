Calcio a 5, beffa Feldi Eboli: ko sul gong in casa dei campioni d'Italia Le foxes sognano l'impresa poi la rimonta della L84 (3-2). Decide un rigore di Salas sul gong

Una partita giocata con carattere, qualità e grande spirito di sacrificio, ma che si conclude nel modo più amaro. La Feldi Eboli esce sconfitta per 3-2 dal campo della L84 Torino, al termine di una sfida nella quale le volpi erano riuscite anche a ribaltare il risultato, prima di subire il ritorno dei campioni d’Italia e la beffa conclusiva dal dischetto.

La partita

Mister Antonelli ritrova Venancio dal primo minuto, mentre deve fare a meno di Selucio. Una gara dal sapore particolare anche per diversi protagonisti: da una parte Etzi, campione d’Italia con la L84, dall’altra Dalcin, portiere che con la Feldi ha alzato tutti i trofei conquistati nella storia rossoblù, oltre a Braga e Josiko, anche loro ex della sfida. E sono proprio gli ex a rendersi protagonisti nei primi minuti. Etzi sfiora subito il vantaggio per la Feldi, ma dall’altra parte è Dalcin a impegnare Di Stanio con una conclusione che mette alla prova i riflessi dell’estremo difensore rossoblù. Dopo otto minuti sono però i padroni di casa a sbloccare il risultato: Rescia serve Gilvan, che da posizione favorevole deve soltanto accompagnare il pallone in rete per l’1-0. La L84 prova ad approfittare del momento positivo e con Siqueira cerca il raddoppio, ma Di Stanio è attento. La Feldi reagisce e va vicina al pareggio con Block, la cui conclusione viene respinta da Dalcin. La pressione rossoblù viene premiata a meno di due minuti dall’intervallo, quando su un calcio d’angolo battuto da Venancio, Dalcin non riesce a trattenere il pallone e Braga è il più rapido ad arrivare sulla sfera, firmando il gol dell’1-1. Si va così al riposo in perfetta parità.

La ripresa si apre nel migliore dei modi per le volpi, ancora un corner di Venancio, questa volta Block gira verso la porta ed Echavarria trova la deviazione decisiva per completare il sorpasso rossoblù: 1-2 e Feldi avanti in casa dei campioni d’Italia. Settimo gol stagionale per il ‘Churro’ che anche in questa stagione si sta confermando il miglior realizzatore delle volpi. La L84 prova immediatamente a reagire, ma Di Stanio sale in cattedra con due interventi importanti, prima su De Oliveira e poi su Salas, trovando anche l’aiuto del palo. Le volpi sembrano riuscire a contenere la pressione dei padroni di casa, ma al sesto minuto della ripresa arriva un episodio pesante: Block riceve il secondo cartellino giallo e viene espulso, lasciando la Feldi in inferiorità numerica. Sono due minuti di grande sofferenza per i rossoblù, che tuttavia riescono a stringere i denti e a superare anche questo momento, difendendo il prezioso vantaggio. La L84 continua a spingere e ci prova ancora dalla distanza con Dalcin, ma Di Stanio risponde con un’altra parata reattiva. Anche Venancio per le volpi cerca fortuna con una conclusione dalla distanza, mentre il cronometro scorre verso il finale. A meno di cinque minuti dalla sirena i padroni di casa scelgono la carta del portiere di movimento e, a tre minuti dal termine, trovano il pareggio. È Tuli a firmare il 2-2 con una conclusione potente e imparabile che rimette tutto in equilibrio. La Feldi non si arrende e nel finale Braga ha anche l’occasione per riportare avanti i rossoblù, sfiorando una rete che avrebbe potuto cambiare nuovamente il destino della gara. Ma a 51 secondi dalla sirena arriva l’episodio decisivo: Felipinho commette fallo in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore alla L84. Dal dischetto si presenta Vander Salas, che non sbaglia e completa la rimonta dei padroni di casa. Non c’è più tempo per reagire. Finisce 3-2 per la L84 Torino, con la Feldi costretta a tornare a casa a mani vuote dopo aver accarezzato un risultato di grande prestigio.