Cavese-Scafatese 3-3, derby spettacolo: brillano Orlando e Volpicelli I metelliani riprendono i canarini al 90' con il penalty di Orlando. Rimpianti per i gialloblu

Un derby incredibile. E gli applausi al triplice fischio finale sono scroscianti. Cavese-Scafatese 3-3 è stato un festival di gol ed emozioni. A brillare la classe e il talento di Orlando e Volpicelli. Il primo apre e chiude il derby con la doppietta che indirizza il match. Nel mezzo la doppietta del capitano della Scafatese, autore di due perle. Nel mezzo le firme di Brunet e Minaj. La Cavese sale a quota 20 punti da sola all’undicesimo posto, la Scafatese non riesce nell’aggancio al Bari e sale al terzo posto in solitaria a quota 25.

La partita

Masitto sorprende lanciando il giovane difensore Personeni dal 1’. In attacco c’è Fella con Fusco. Nella Scafatese rientra Proia in mediana mentre Dambros completa il tridente con Volpicelli ed Emmausso. La Cavese parte forte ed indirizza il match: Maiolo va vicino al gol (4’), Orlando chiama Forte all’intervento (14’). E’ un’avvisaglia del super gol che premia i metelliani: Orlando prende palla dal limite e trova una conclusione micidiale che muore sotto l’incrocio (16’). La Scafatese risponde immediatamente: Emmausso calcia alto (25’), mentre è clamorosa l’occasione con Emmausso a botta sicura che trova Fiordaliso ad immolarsi sulla linea, poi Scognamiglio sulla ribattuta mette incredibilmente a lato a porta sguarnita (28’). Il pari però arriva ed è una prodezza balistica di Volpicelli: punizione dai 30 metri e palla che termina la sua corsa all’incrocio (41’).

La ripresa si apre subito con lo squillo di Volpicelli (50’). Poi però la Scafatese passa: Brunet corregge una conclusione di Toscano e porta avanti i canarini (56’). La Cavese risponde subito: Minaj prima colpisce il palo e poi è reattivo nel tap-in del 2-2 (61’). Il derby diventa bellissimo, con una protagonista assoluto: Emilio Volpicelli. Il capitano firma il 2-3 con una prodezza balistica dal limite (72’). La Cavese accusa il colpo e Suhs va vicinissimo al poker (76’). La Cavese risponde con Minaj che sfiora l’incrocio (78’). Nel finale però l’episodio che cambia l’inerzia del match: Brunet trattiene Peretti, calcio di rigore (dopo revisione al Fvs) che Orlando trasforma per il 3-3 finale (90’). E al 95' un miracolo di Boffelli cancella il 3-4 a Dambros.