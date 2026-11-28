Salernitana-Monopoli, le probabili formazioni: tentazione La Gumina Alle ore 17.30 i granata cercano punti pesanti. Di Bari può sorprendere in chiave formazione

Un nuovo esame. Vito Di Bari lo ha chiamato il "test della credibilità". Salernitana-Monopoli è sfida ostica (fischio d'inizio ore 17.30). La Bersagliera vuole cancellare la delusione di Caserta e continuare a scalare la classifica, riavvicinarsi alla zona playoff. Nella lista delle squadre che al momento avrebbero virtualmente tra le mani il tagliando per la post-season c'è anche il Monopoli, avversario solido, miglior difesa della campionato e bramoso di festeggiare i primi 60 anni del club con una vittoria pesante. Si giocherà inoltre in un Arechi da minimo stagionale e ancora segnato dalla contestazione scelta dal tifo, con i primi 45' in cui l'Arechi resterà vuoto.

Le scelte di Di Bari

Di Bari riparte dal 4-4-2, riconfermerà in toto la difesa chiedendo un sacrificio a Pieraccini, non al top della condizione per un problema che lo ha fermato in settimana. Conferme per Galeotti, così come per Heinz, Llano e Zoia. In mezzo al campo si rivedrà Tascone in coppia con Gyabuaa. Sulle corsie Cardoni e Achik, con Villa che scivolerebbe inizialmente in panchina ma non sono da escludere sorprese. Davanti sorpresa La Gumina, può vincere il ballottaggio con Lescano e far coppia con D'Ursi.

Salernitana-Monopoli, le probabili formazioni:

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Pieraccini, Heinz, Zoia; Cardoni, Gyabuaa, Tascone, Achik; D’Ursi, La Gumina. Allenatore: Di Bari.

Monopoli (3-5-2): Tommasi; Valenti, Colombara, Piccinini; Cerretti, Gioielli, Garritano, Pauktsys, Olivieri; Cortinovis, Vido. Allenatore: Colombo.