Ex Salernitana, Yeboah come Ranieri e Nicola si toglie la scarpa dalla rabbia Il gesto dell'attuale tecnico del Venezia ha ricordato il folle finale all'Arechi di quattro anni fa

Un episodio singolare ma che è bastato per riaprire il libro dei ricordi nei tifosi della Salernitana. Nel primo tempo di Venezia-Bologna, anticipo di serie A, Davide Nicola ha perso le staffe contro il suo attaccante Yeboah, protagonista di un errore in fase offensiva. Il tecnico si è sfilato la scarpa e l'ha lanciata in aria: "Non era rabbia, era carica emotiva - ha spiegato il tecnico -. Mi sembrava il momento buon per far gol. Bravi ragazzi, gran partita, non era facile contro questa squadra. Una squadra di qualità, ma non ho visto dominio. Il paradosso è che poteva uscirci la beffa. Questo è il nostro percorso, tutti uniti e avanti con fiducia".

Il precedente granata

Un gesto che ha riportato subito alla mente il finale convulso di Salernitana-Fiorentina 2-1, tappa fondamentale per il miracolo salvezza del '7 per cento'. Sul punteggio di 2-1 per la Salernitana, la difesa granata rischia su un tiro cross di Odriozola su cui Piatek non riesce ad arrivare per la deviazione vincente. Nicola si tolse la scarpa ed indicò Ranieri, protagonista dell'errore. Alla fine la scarpa volò nel recupero per un errore di Ruggeri. Ma fu vittoria e sorrisi.