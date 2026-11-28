Taxi collettivo, nel Salernitano nasce la corsa condivisa per spostarsi in città Somma: "Continuiamo a lavorare per costruire una città sempre più a misura di cittadino"

Una città più connessa, accessibile e attenta alle esigenze quotidiane dei cittadini. È su questa linea d’indirizzo che a Mercato San Severino è stato concepito il concorso pubblico per titoli finalizzato al rilascio di cinque autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico non di linea mediante taxi collettivo, con veicoli fino a nove posti, conducente compreso. Il bando prevede il rilascio di tre autorizzazioni ordinarie e di due autorizzazioni riservate a veicoli appositamente attrezzati con pedana o elevatore per il trasporto di persone con disabilità.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia visione di miglioramento della mobilità urbana, con particolare attenzione alle peculiarità territoriali tra cui la presenza di numerose frazioni.

Il servizio di taxi collettivo, attraverso la possibilità di condividere la corsa, rappresenterà uno strumento complementare al trasporto pubblico di linea, ampliando le opportunità di spostamento sul territorio comunale.

«Continuiamo a lavorare per costruire una città sempre più a misura di cittadino, nella consapevolezza che il diritto alla mobilità rappresenti un presupposto fondamentale per garantire la piena partecipazione alla vita sociale ed economica della nostra comunità - dichiara il sindaco Antonio Somma -. La particolare conformazione del nostro territorio impone una costante attenzione al tema dei collegamenti tra il centro e le frazioni e, attraverso l’introduzione del servizio di taxi collettivo, intendiamo ampliare l’offerta di mobilità, integrando i servizi già esistenti e fornendo risposte concrete alle necessità quotidiane delle famiglie, degli anziani, dei giovani e dei lavoratori».

Particolare rilevanza assume la scelta dell’Amministrazione comunale di destinare due delle cinque autorizzazioni a veicoli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, ponendo l’accessibilità al centro dell’iniziativa.

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro il 23 dicembre 2026, utilizzando l’apposito modello denominato Allegato C, in regola con l’imposta di bollo di 16 euro. Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.mercatosanseverino.sa.it.

Ciascun candidato potrà concorrere per una sola autorizzazione.