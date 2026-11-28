Giovani Dottori Commercialisti, a Salerno si celebrano 50 anni di Unione La presidente Chiumiento: «Patrimonio di esperienze, valori e relazioni da custodire»

Un compleanno speciale. L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salernocelebra il cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione, avvenuta il 16 luglio 1976. Un importante traguardo che testimonia mezzo secolo di impegno associativo, crescita professionale e rappresentanza delle giovani generazioni di commercialisti.

Per l’occasione, mercoledì 2 dicembre 2026, presso Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, si svolgerà il convegno celebrativo “Cinquant’anni di Unione”, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, degli organismi di categoria, dell’Unione Nazionale e dei professionisti che hanno contribuito alla crescita dell’associazione.

L’evento, in programma a partire dalle 15, rappresenta un’occasione di confronto intergenerazionale sull’evoluzione della professione, sulle nuove competenze richieste dai cambiamenti del contesto economico e sociale e sul ruolo del commercialista nel sistema economico e sociale del Paese.

Il programma, dopo l’apertura delle celebrazioni, l’introduzione ai lavori e i saluti istituzionali, si articolerà in tre tavole:

“Dalle radici al presente”, attraverso le testimonianze dei presidenti che si sono succeduti alla guida dell’UGDCEC di Salerno, dalla fondazione a oggi;

“Salerno nell’Unione Nazionale”, con gli interventi dei colleghi che hanno ricoperto e ricoprono incarichi nella Giunta nazionale e nella Fondazione Centro Studi UNGDCEC;

“L’Unione nel domani”: un confronto che, partendo dalla storia associativa, affronterà l’evoluzione della professione e le sfide del futuro.

Ad arricchire l’appuntamento sarà un percorso fotografico dedicato ai cinquant’anni dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, attraverso immagini che ne ripercorrono la memoria storica.

«Dal 1976 a oggi – sottolinea la presidente Raffaela Chiumiento - l’Unione di Salerno rappresenta un punto di riferimento per generazioni di professionisti, promuovendo la formazione, la costruzione di relazioni, la tutela della categoria e il dialogo con le istituzioni e il territorio. Un patrimonio di esperienze, valori e relazioni da custodire e trasmettere alle nuove generazioni, affinché possano contribuire alla costruzione della professione di domani».