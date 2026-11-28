Salernitana-Monopoli 1-2, Di Bari: "Ho responsabilità, classifica è impensabile" Il tecnico: "Ci interroghiamo con la società sul momento, così diventa difficile"

Un maxi confronto: "Ci siamo confrontati, non sappiamo come uscire da questa situazione. I dirigenti avevano sentito il patron Iervolino prima di entrare negli spogliatoi". Vito Di Bari commenta Salernitana-Monopoli 1-2: “Mi aspettavo il risultato. Avevo visto una crescita nelle ultime settimane, ero convinto di fare risultato. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma questa sconfitta ti toglie certezze. So che per il momento è dura, non è facile. Non abbiamo altro rimedio che il lavoro. Dopo un buon primo tempo in cui abbiamo creato, poi siamo calati. Ero convinto che la squadra potesse sopportare i quattro riferimenti offensivi. Il gol del Monopoli ci ha tagliato le gambe. I due gol incassati sono da polli. Sullo 0-2 poi abbiamo avuto la reazione, segnale di una squadra viva. Villa si è fatto male, avevo chiesto il cambio per un problema all'adduttore. Abbiamo perso le misure in un momento in cui stavamo facendo bene.

"Dispiacere è doppio"

Ho responsabilità, speravo di incidere di più. Dispiace perché la squadra mi sta dando tutto. Ora non riusciamo a portare l’episodio dalla nostra parte. Il dispiacere è doppio. Qui sembra di stare in serie A, non ci manca niente. Vorremmo dare di più: per la società, per la gente. Stiamo cercando di dare tutto ma non ci gira bene come a Milano, come con la Casertana. Oggi se la sblocchi fai un’altra partita. Dobbiamo guardare avanti. Sono un lottatore, non mollo.

"Classifica impensabile"

Purtroppo la sconfitta cambia il giudizio. A oggi la classifica è impensabile, stiamo cercando di interrogarci tutti. Ci stiamo chiedendo come poter uscire da questo momento, non abbiamo altro mezzo che le partite per dimostrare. Non dobbiamo pensare in avanti, sogniamo qualcosa di incredibile ma in realtà servono prestazioni sporche. La classifica è talmente corta che può deprimere e far male".