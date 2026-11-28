Una sconfitta che brucia. La Salernitana incassa un ko pesantissimo col Monopoli e ora si lecca le ferite. Anzi si chiude negli spogliatoi e dà vita ad una maxi-riunione. Ad un'ora dal triplice fischio finale, tutto il gruppo granata si è ritrovato nel chiuso degli spogliatoi. In tribuna all'Arechi erano presenti il direttore operativo Gennaro Alfano e l'amminstratore delegato Umberto Pagano. I due dirigenti hanno incontrato la squadra negli spogliatoi. Presente anche Daniele Faggiano, in tribuna a causa della squalifica incassata a Caserta. Per Faggiano però niente accesso nell'incontro con il gruppo. Per Di Bari siamo già al secondo ko, il primo all'Arechi in una sfida verità. "C'è stato un confronto costruttivo - ha spiegato Di Bari -. Il club si chiede come mai vada tutto così. Dispiace tantissimo, ero convinto di poter conciliare tutto ed invece abbiamo perso terreno". Salerno grida il suo malcontento, la Salernitana s'interroga.
Salernitana, tensione e amarezza: riunione fiume nel post-Monopoli
Momento di confronto dopo il ko dell'Arechi. E il silenzio fa rumore
Salerno.