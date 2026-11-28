Salernitana, tensione e amarezza: riunione fiume nel post-Monopoli Momento di confronto dopo il ko dell'Arechi. E il silenzio fa rumore

Una sconfitta che brucia. La Salernitana incassa un ko pesantissimo col Monopoli e ora si lecca le ferite. Anzi si chiude negli spogliatoi e dà vita ad una maxi-riunione. Ad un'ora dal triplice fischio finale, tutto il gruppo granata si è ritrovato nel chiuso degli spogliatoi. In tribuna all'Arechi erano presenti il direttore operativo Gennaro Alfano e l'amminstratore delegato Umberto Pagano. I due dirigenti hanno incontrato la squadra negli spogliatoi. Presente anche Daniele Faggiano, in tribuna a causa della squalifica incassata a Caserta. Per Faggiano però niente accesso nell'incontro con il gruppo. Per Di Bari siamo già al secondo ko, il primo all'Arechi in una sfida verità. "C'è stato un confronto costruttivo - ha spiegato Di Bari -. Il club si chiede come mai vada tutto così. Dispiace tantissimo, ero convinto di poter conciliare tutto ed invece abbiamo perso terreno". Salerno grida il suo malcontento, la Salernitana s'interroga.