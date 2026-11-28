Investito e ucciso mentre attraversa la strada davanti al centro commerciale La vittima è un uomo di 62 anni, deceduto sul colpo. Indaga la Polizia Municipale

Un pedone è morto dopo essere stato investito intorno alle 17.30 in via dei Greci, all'altezza del centro commerciale "Le Cotoniere". La vittima, una persona della classe 1964, è deceduta praticamente sul colpo per le gravi ferite riportate.

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Secondo una prima ricostruzione, due fratelli stavano attraversando la strada, in direzione dal centro commerciale verso l'abitato di fronte, quando uno dei due è stato investito da un veicolo. L'impatto è stato violento: le condizioni dell'uomo, classe 1964, sono apparse subito gravissime e il decesso è stato praticamente immediato.

IL CONDUCENTE SI È FERMATO E HA PRESTATO SOCCORSO

Il veicolo che ha causato l'investimento è rimasto sul posto. Il conducente, di sesso maschile e della classe 1936, si è fermato e ha prestato soccorso.

GLI ACCERTAMENTI IN CORSO

Sono in corso gli accertamenti della Polizia Municipale per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e chiarire le responsabilità. È stato informato il pubblico ministero di turno.