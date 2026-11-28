Salernitana-Monopoli 1-2, Colombo: "In certe piazze un pari vale come un ko" Il tecnico commenta: "Nel primo tempo abbiamo sofferto, poi siamo usciti fuori meritando"

Alberto Colombo sorride. Salernitana-Monopoli 1-2 è un'impresa per i pugliesi: “Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto la Salernitana, anche con il lavoro sulle catene. Abbiamo difeso bassi, non siamo mai ripartiti. Abbiamo fatto fatica eppure abbiamo creato con Scipioni una grande occasione. Nel secondo tempo la Salernitana è calata e noi abbiamo preso campo, arrivando con più uomini ad accompagnare le azioni. Siamo stati bravi nell’agevolarci la partita sotto il profilo tattico, concedendo pochissimo e difendendo con ordine e applicazione. Abbiamo dato l’impressione di poter far male. Il gol di D’Ursi ci ha messo qualche brivido ma abbiamo tenuto duro. Non scegliamo a priori di difendere ma per l’equilibrio e in base anche agli avversari, cerchiamo di lavorare su alcuni aspetti, la alleniamo creando un’identità chiara.

La classifica dice terzo posto: “Prendiamo tutto alla giornata, restiamo con i piedi per terra, sogniamo la salvezza e poi speriamo di divertirci. E’ evidente come la classifica sia talmente compatta che ci sono tante squadre. Per noi l’obiettivo primario è arrivare bene e poi divertirci”. Sulla Salernitana: “Qui si è obbligati a vincere e so che pressione c’è. Ci sono società in cui il pareggio è visto come una sconfitta”.