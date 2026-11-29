Salerno, il presepe vivente di Matierno diventa simbolo di integrazione La natività diventa luogo di incontro tra bambini provenienti da diversi quartieri della città

Un presepe che non è soltanto rappresentazione della Natività, ma un messaggio concreto di integrazione, legalità e solidarietà. È questo il valore simbolico del Presepe Vivente dei bambini del quartiere e del Centro per la Legalità di Matierno, in programma il 5 e 6 dicembre nei locali parrocchiali di San Demetrio Martire, in via Dalmazia, a Salerno.

L'iniziativa punta a riscoprire il significato autentico del Natale attraverso il simbolo per eccellenza della tradizione, trasformando l'antica Betlemme in un luogo di incontro tra bambini provenienti da diversi quartieri della città. Un'occasione per abbattere distanze geografiche e sociali e costruire, attraverso la condivisione, un percorso di crescita collettiva. A curare l'allestimento scenografico e i costumi sarà Maurizio Maffei. Protagoniste anche le creazioni artigianali realizzate dai ragazzi durante i laboratori del Centro per la Legalità di Matierno, testimonianza di come creatività e impegno educativo possano diventare strumenti di riscatto e cittadinanza attiva. Il valore dell'iniziativa si traduce anche in gesti concreti di solidarietà. Il ricavato delle opere esposte sarà interamente devoluto a scopi benefici: una parte andrà a sostegno degli animali, mentre un'altra sarà affidata agli stessi bambini, che la utilizzeranno per acquistare piccoli doni destinati a persone e famiglie del territorio in difficoltà.

Al presepe parteciperà anche la Domus Misericordiae di Brignano, con uno stand di manufatti in ceramica realizzati nel laboratorio della casa per l'alternativa al carcere, guidata da don Rosario Petrone, cappellano della Casa circondariale di Fuorni e parroco di San Demetrio. Una presenza che rafforza il messaggio di reinserimento e speranza, dimostrando come arte e lavoro possano offrire nuove opportunità. L'iniziativa rientra nel progetto finanziato dal PON "METRO Plus e città medie Sud" 2021-2027, cofinanziato dall'Unione europea e dall'Agenzia per la Coesione territoriale, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Galahad e la Parrocchia San Demetrio Martire, con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Salerno. Domenica mattina sarà presente l'assessore Paola de Roberto. Il presepe sarà visitabile sabato 5 dicembre dalle 17 alle 19 e domenica 6 dicembre dalle 9 alle 11. L'ingresso è gratuito.