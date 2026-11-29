Concessioni demaniali, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Minori Riformata integralmente la sentenza emessa in primo grado dal Tar

La VII Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza emessa lo scorso 25 novembre, ha accolto l'appello del Comune di Minori (rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante), riformando integralmente la sentenza del T.A.R. Campania - Salerno che aveva annullato gli affidamenti delle concessioni demaniali marittime sul litorale cittadino.

"Il Consiglio di Stato ha confermato la piena legittimità delle procedure intraprese dal Comune, stabilendo che il criterio premiale del bando - che valorizzava l'esperienza maturata nella gestione di una precedente concessione - non chiude il mercato ai nuovi operatori e non discrimina irragionevolmente chi ha svolto attività analoghe senza concessione", si legge in una nota diramata dal Comune costiero. "È una vittoria non solo giuridica, ma politica e di principio, che chiude una lunga e complessa battaglia amministrativa iniziata con un esposto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e strumentalizzata per anni sul piano politico per alimentare allarmismo e incertezza tra gli operatori e i cittadini. Oggi la giustizia amministrativa spazza via ogni dubbio e restituisce serenità agli imprenditori, ai lavoratori e all'intera comunità minorese".

"Minori è stato tra i primissimi Comuni in Italia ad applicare, con coraggio e trasparenza, la Direttiva Bolkestein, mettendo a gara le concessioni demaniali quando molti altri sceglievano ancora la strada delle proroghe automatiche. Lo abbiamo fatto nel rispetto della legge, della concorrenza e, al tempo stesso, del valore dell'esperienza, della professionalità e del legame di chi ha investito per anni sul nostro territorio, creando lavoro e accoglienza. Questa sentenza dice oggi a tutta Italia che si può fare: si può aprire il mercato senza cancellare il merito, si può garantire la concorrenza senza mortificare chi ha lavorato bene, si può tutelare l'interesse pubblico con criteri proporzionati, trasparenti e non discriminatori".

E ancora: "Ci dispiace che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia scelto di impugnare gli atti di un piccolo Comune che, invece di eludere le regole, le ha applicate per primo, e dispiace ancor più che su questa vicenda si sia costruita una lunga stagione di polemiche infondate. Ma oggi il massimo giudice amministrativo ci ha dato ragione, mettendo la parola fine al contenzioso e fissando un criterio chiaro e valido per tutti i Comuni italiani su un tema delicatissimo e attualissimo come quello delle concessioni balneari. Minori continuerà su questa strada: serietà amministrativa, legalità, trasparenza, rispetto delle regole europee e difesa concreta di chi investe e lavora per la crescita del nostro paese".