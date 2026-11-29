Allerta meteo, a Salerno disposta la chiusura del cimitero cittadino Timori a causa del forte vento

Il forte vento sta imperversando da ore sulla provincia di Salerno. Una situazione monitorata con attenzione e per la quale s'invita tutti a prestare la massima prudenza. Il Comune di Salerno per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura del cimitero cittadino a causa delle forti raffiche di vento che stanno rendendo complicata la situazione in città. I timori sono legati soprattutto alle alberature presenti nel cimitero cittadino.

La Protezione Civile della Regione Campania, nelle scorse ore, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, aveva emanato una allerta meteo per Venti forti settentrionali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 14 di sabato 28 novembre, alle 20 di domani, domenica 29 novembre.

I cancelli del cimitero di Brignano riapriranno al pubblico già dalla giornata di domani.