Salernitana, l'assenza forzata e stoccate a distanza: Faggiano sulla graticola Il summit dopo il ko con il Monopoli senza il ds e le bordate di Iervolino aprono alle riflessioni

"C'è stato un confronto costruttivo. I dirigenti hanno portato il pensiero del patron Iervolino, l’hanno sentito subito dopo il triplice fischio finale. Il club si chiede come mai vada tutto così. Dispiace tantissimo, ero convinto di poter conciliare tutto ed invece abbiamo perso terreno". L’assenza di Vito Di Bari della mixed zone dell’Arechi fa rumore. La Salernitana si prende un’ora per interrogarsi, guardarsi negli occhi, capire cosa non funzioni. Alla squadra parlano l’amministratore delegato Umberto Pagano e il direttore operativo Gennaro Alfano. L’assenza, importante, è quella di Daniele Faggiano. L’architetto della Salernitana non incontra la squadra perché squalificato dopo i fatti di Caserta, impossibilitato ad entrare negli spogliatoi. Raro e anche inusuale per la personalità del direttore sportivo rimanere fuori dai momenti di confronto. A Picerno urlò il proprio malcontento, dopo la sconfitta con l’Inter Under 23 incontrò la stampa e provò a gettare acqua sul fuoco. Ora è defilato, con la società che sceglie di parlare a caldo con la squadra nonostante la sua assenza.

Le stoccate e le riflessioni

Un primo indizio che si unisce alle bordate fortissime che arrivano da Danilo Iervolino: “Ogni decisione presa con il fiuto e con la mia visione è stata rifiutata perché non ero uomo di calcio. Ogni mio slancio o visione non andava bene, quindi ho abdicato alle scelte dei manager e dei direttori. Se potessi tornare indietro, farei tutto in altro modo: prenderei decisioni da solo e mi assumerei le responsabilità. È questo il mio unico, grande rammarico: anche quest’anno avevo chiesto di non cambiare ma hanno voluto diversamente”. Una bordata durissima indirizzata dal patron al suo uomo mercato. Parole che rischiano di allargare una frattura già evidente, con l’ambiente che mormora, fa trasparire la sua amarezza. E che hanno segnato anche il ds granata, con riflessioni sulla sua posizione.