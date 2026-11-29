Salernitana, la resa di Iervolino: "Pronto ad andar via, chiedo scusa ai tifosi" Il patron a "La Citta di Salerno": "Tifo merita altro, presentatemi qualcuno a cui passare la mano"

Parole durissime. Uno sfogo amarissimo. Danilo Iervolino rompe il silenzio. Il patron della Salernitana parla dopo il ko con il Monopoli e lo fa a "La Città di Salerno" nell'intervista a cura di Alfredo Boccia. Le sue parole sono un'ammissione di colpa e una speranza d'addio: «Penso che i tifosi abbiano ragione e non devono essere condannati per un periodo così brutto, in cui sicuramente loro non hanno responsabilità - la premessa -. Noi dobbiamo assumerci tutte le responsabilità e chiedere solo scusa. Spero che questa squadra possa ritrovare serenità».

"Ho investito 150 milioni di euro"

Iervolino presenta il conto: «In questa società ho investito circa 150 milioni e non ho ottenuto i risultati che meritavo, la colpa è mia ma anche e sicuramente delle persone che gestiscono e hanno gestito questo club».

La rabbia per le scelte sbagliate

Non mancano anche le stoccate ai suoi dirigenti, con occhi puntati sulle scelte sportive: «Ogni decisione presa con il fiuto e con la mia visione è stata rifiutata perché non ero uomo di calcio. Ogni mio slancio o visione non andava bene, quindi ho abdicato alle scelte dei manager e dei direttori. Se potessi tornare indietro, farei tutto in altro modo: prenderei decisioni da solo e mi assumerei le responsabilità. È questo il mio unico, grande rammarico: anche quest’anno avevo chiesto di non cambiare ma hanno voluto diversamente».

Il lungo addio

Poi la chiosa finale: «Scusatemi, ho messo energia e soldi. Si vede che in questo settore non sono bravo ad ottenere risultati. Spero che quanto prima la città mi possa presentare qualcuno per passare la mano ed offrire prospettive migliori. Forse non ho il fiuto in questa industria».