Salernitana Primavera, derby amaro: l'Avellino stravince (3-0) e omaggia Juary Nuovo ko per i granatini di Foglia Manzillo. E i lupi esultano come la stella brasiliano dopo il gol

Un ko pesante. La Salernitana Primavera crolla nel finale nel derby con l'Avellino. La lezione è pesante (3-0). La squadra di mister Antonio Foglia Manzillo resta così a quota 5 punti in classifica, agganciata dal Cosenza, con Frosinone a 6 e Ascoli a 4. I granatini torneranno in campo sabato 5 dicembre al “Troisi” di Giffoni Valle Piana per la sfida contro il Monopoli.

L’Avellino parte con maggiore iniziativa e nei primi minuti riesce a stabilirsi nella metà campo granata. Al quarto d’ora Cataldo è chiamato al primo intervento importante del pomeriggio: il portiere granata si oppone con un intervento efficace al destro angolato di D’Auria. Poco dopo, al 19’, è ancora Cataldo a salvare la Salernitana. Un pallone perso nella propria trequarti permette all’Avellino di sviluppare l’azione rapidamente: D’Auria serve Angelino che calcia col destro ma trova ancora una volta la pronta risposta dell’estremo difensore granata. La pressione biancoverde si concretizza al 29’. Sugli sviluppi di una punizione Giunto rimette il pallone in area dove Dezioda pochi passi trova la deviazione vincente per l’1-0. Dopo il gol, tutto il gruppo biancoverde si raduna nei pressi della bandierina e festeggia in onore di Juary, storico campione brasiliano scomparso nella giornata di venerdì. La Salernitana prova a mantenere ordine e a limitare gli spazi a disposizione dei padroni di casa, ma fatica a trovare continuità nella costruzione offensiva. Si va così all’intervallo con i padroni di casa avanti di una rete.

In avvio di ripresa arriva il raddoppio che complica ulteriormente il compito dei granatini. Al 6’, dopo una mischia in area, la sfera arriva a Sarcinella che calcia di destro trovando una deviazione che mette fuori causa Cataldo. Al 40’ Cataldo è ancora protagonista con una grande risposta sul destro al volo di Giunto, mantenendo in partita i suoi. Nel finale la Salernitana riesce ad alzare il proprio baricentro e a trovare qualche spazio in più. Al 43’ arriva anche un super intervento di Margiotta che neutralizza una conclusione pericolosa di Valentino. L’Avellino, scampato il pericolo, chiude definitivamente i conti nel recupero. Al 47’ Bianco arriva al limite dell’area e serve Di Lauro che non sbaglia e con il mancino firma il definitivo 3-0.