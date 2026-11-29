Ex Salernitana, Candreva ricorda: "Che affetto in granata: ho un rammarico..." L'ex esterno ricorda: "Mi sono tolto lo sfizio di fare bei gol. Ho chiuso in modo sereno"

I tifosi gli misero il soprannome di Mast'Antonio. Lo ripeteva spesso anche Gerardo Salvucci, storico magazziniere andato via troppo presto. Antonio Candreva è entrato nei cuori dei tifosi della Salernitana e non è più uscito. Il rimpianto è fortissimo per quella retrocessione che chiuse la sua esperienza in granata e anche la sua carriera. 500 presenze in serie A, tra i cinque migliori assistman del massimo campionato nazionale. A "La Gazzetta dello Sport" racconta la sua esperienza e ricorda anche la sua esperienza in granata: "Ho un rimpianto: non ho vinto i trofei che meritavo. Ho avuto la fortuna di giocare in grandi piazze, e cito anche Sampdoria e Salernitana. La retrocessione del 2024 è un altro rammarico importante. Ho ricevuto un affetto incredibile e mi sono tolto lo sfizio di segnare dei bei gol. Ho chiuso in modo sereno. Sono sempre stato un compagno leale".