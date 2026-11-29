Salerno Basket, altra sconfitta interna: al PalaSilvestri passa Umbertide Coach Piccionne: "Se non riusciamo a stare nel piano partita, poi diventa difficile"

Prosegue la striscia poco felice del Salerno Basket ’92, che perde la sesta partita di fila e resta ancorata a quota 4 punti in classifica dopo 8 turni. A passare al PalaSilvestri stavolta è stata la PF Umbertide col punteggio di 49-69. Le granatine ora sono terzultime davanti soltanto a San Raffaele (2 punti) e Alghero (0), che hanno però una partita in meno.

Il break iniziale (0-11) dice tutto sul possibile andamento della partita. Umbertide viaggia con Sorrentino protagonista (18 punti a fine gara, top scorer), Salerno è subito disattenta. Timida reazione con Pierdicca dalla distanza che fa -5 (8-13) a 3’ dal primo intervallo, ma Tomasoni e Trozzola rispondono ristabilendo i 10 punti di distacco che resta fino a fine primo quarto (14-24). Non cambia l’inerzia nel secondo (28-38). Basterebbe poco per riprendere in mano la partita ma Salerno, falcidiata dalle assenze, non riesce ad essere incisiva nonostante le discrete percentuali da tre. Troppo basse quelle da due. Tomasoni, Baldi e Sorrentino allungano nel terzo periodo (38-52) e così l’ultimo quarto per le umbre è di gestione.

Deluso ma realista l’allenatore, Luca Piccionne, a fine partita: “Per vincere queste partite bisogna essere perfetti. Nelle condizioni di emergenza in cui siamo, non potevamo definirci tali alla vigilia. A tratti abbiamo fatto anche delle buone cose, ma ci sono state delle disattenzioni in difesa. Se non riusciamo a stare nel piano partita, poi è difficile giocare contro chiunque. Umbertide non è una squadra di poco conto, è un’ottima squadra che domenica scorsa ha battuto la capolista Ragusa, quindi a maggior ragione non potevamo permetterci di fare errori: così offriamo solo chance in più agli avversari che, tra l’altro, non sono stati neanche così brillanti. Noi non siamo stati attenti come la partita comportava, ma forse non siamo in grado di esserlo. Purtroppo manca Potolicchio, il suo cambio naturale Marzulli. Per giocare alla pari dovremmo essere al completo e non lo siamo”.

Alla nona giornata Salerno riposerà, poi andrà a Matelica. “Che è una signora squadra – aggiunge il coach – che a dispetto della classifica però ha battuto Empoli che non aveva mai perso. Evidentemente Matelica ha un po’ sterzato e si metterà a posto, perché la squadra ce l'ha”.

TABELLINO - SALERNO BASKET ’92-PF UMBERTIDE 49-69 (14-24; 28-38; 38-52)

SALERNO: Pierdicca 17, Pappagallo, Kounkou 10, Pelizzari 11, D’Amico, Schiopu, Mbaye 5, Scolpini, Michel 1, Algeri 5, Lufrano. Coach: Piccionne.

UMBERTIDE: Pola, Giudice 2, Sorrentino 18, Tomasoni 9, Giuliobello 2, Paolocci 2, Baldi 10, Trozzola 14, Amatori 8, Labanca 4. Coach: Staccini.

Arbitri: Bombace-Leggiero