La Genea Lanzara cede tra le mura amiche della Palestra Palumbo alla capolista Romagna, che si impone con il risultato finale di 24-34 al termine di una gara rimasta in equilibrio nella prima frazione.I rossoblu, ancora una volta alle prese con diverse assenze, approcciano bene il confronto e riescono a tenere testa a una delle formazioni più attrezzate del campionato. Nei primi trenta minuti la Genea gioca con buona intensità, restando costantemente a contatto con gli avversari e andando all’intervallo sotto di sole tre lunghezze sul 12-15.
Nella ripresa, però, il Romagna riesce progressivamente ad aumentare il proprio vantaggio. La formazione salernitana paga qualche errore di troppo in fase realizzativa, soprattutto nelle conclusioni dai sei metri, non riuscendo a concretizzare alcune occasioni che avrebbero potuto mantenere più a lungo la gara in equilibrio.
Anche in fase difensiva la Genea perde qualcosa rispetto al buon lavoro svolto nella prima parte del match, concedendo maggiore spazio alla manovra offensiva degli ospiti. Il Romagna ne approfitta, gestendo con esperienza i momenti decisivi della partita e costruendo progressivamente il margine che conduce al definitivo 24-34, archiviando meritatamente in proprio favore la gara.
Resta comunque una prima frazione positiva per la squadra rossoblu, capace di confrontarsi quasi alla pari con la capolista nonostante una situazione di organico ancora condizionata dalle assenze.
Per la Genea Lanzara sarà ora importante archiviare la sconfitta, recuperare energie ed effettivi e tornare a lavorare sugli aspetti da migliorare, con l’obiettivo di affrontare i prossimi appuntamenti con maggiore continuità nell’arco dei sessanta minuti.
GENEA LANZARA – ROMAGNA 24-34
GENEA LANZARA: Milano A.2, Senatore M, 2, Merola 2, Senatore A., Milano C. 1, Olguin 5, Juarez 7, Bozzato, Chiappe, Avallone 3, Parisi, Vicinanza 1. All: Balogh