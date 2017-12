In ospedale per un mal di testa: dimessa, muore Nei guai tre medici. Era mamma di tre figli

Sono finiti nei guai tre medici per la morte della giovane mamma Daniela Delli Priscoli. Due sono i camici bianchi che erano in servizio al momento del suo ricovero presso il pronto soccorso dell’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino. Coinvolto anche un medico di base, I fatti risalgono al dicembre del 2016.

La giovane mamma arrivò in pronto soccorso a Mercato San Severino con un forte mal di testa: non le fu prescritta alcuna terapia farmacologica, né fu disposto il suo ricovero. La donna morì successivamente nell’ospedale Ruggi. Il pubblico ministero del tribunale di Nocera Inferiore Gianpaolo Nuzzo ha chiesto il rinvio a giudizio dei due medici allora in servizio presso il “Fucito” di Mercato San Severino e del medico di base che visitò la donna. Potrebbero dunque andare a processo per la morte della giovane donna che aveva in corso un'emorragia cerebrale.

Secondo il consulente di parte civile, Daniela poteva essere salvata. I medici che la visitarono riscontrarono una grave ipertensione arteriosa, di massima gravità, e, nonostante al momento delle dimissioni, la donna fosse colta da un nuovo e fortissimo dolore, i medici non la ricoverarono e non effettuarono la tac o altre indagini.

La Tac non fu eseguita perchè in quel momento l’apparecchio era fuori uso. Il giorno successivo il medico di base prescrisse alla giovane mamma soltanto un ansiolitico. La donna, in realtà, aveva una emorragia cerebrale in corso. Dimessa, si sentì di nuovo male e tornò all'ospedale Ruggi di Salerno dove purtroppo per lei non ci fu nulla da fare.

