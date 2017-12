Un complimento di troppo e scatta la rissa in discoteca Coinvolti dei poliziotti fuori servizio portati in ospedale

Una rissa per un complimento di troppo. E' successo nella notte tra il 23 ed il 24 di dicembre in un locale notturno della Litoranea, tra Salerno e Pontecagnano. Tutto sarebbe successo per un apprezzamento fatto ad una ragazza. Da qui è nato un litigio che è degenerato coinvolgendo anche gli addetti della sicurezza e dei poliziotti che in quel momento erano fuori dal servizio. Da ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Battipaglia che stanno indagando per accertare eventuali responsabilità. Sul posto è stato necessario l'intervento dei sanitari. Sono arrivati i volontari del Vo.Pi che hanno trasportato gli agenti feriti in ospedale.

S.B.