Giro in moto vestito da Babbo Natale: giovane cade Incidente stradale durante l'uscita in comitiva

Un giro in moto in comitiva vestiti da Babbo Natale con un brutto epilogo. E' successo a Torrione nei pressi del Lungomare Tafuri. Un giovane in sella alla sua moto è rimasto vittima di un incidente. Il motociclista era in compagnia di altri centauri, tutti vestiti da Babbo Natale.

All’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto cadendo sull’asfalto. Fortunatamente il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze. E' stato immediatamente soccorso dagli amici e da altri automobilisti. Solo ferite superficiali per lui, nulla di serio.

S.B.