Ladri in azione: rubata auto ad un musicista All'interno della vettura vi erano gli strumenti

Non si fermano i furti nei quartieri alti di Salerno. La denuncia arriva proprio dai residenti, ormai esasperati dalla situazione. Proprio il giorno di Natale in via Valerio Laspro ad un musicista è stata rubata l'auto con al suo interno tutta la sua attrezzatura.

“Un degrado totale, c'è qualcuno che osserva e studia le abitudini delle persone e i furti sono mirati”, denunciano gli abitanti del quartiere che chiedono un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine.

S.B.