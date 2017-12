Aggrediti padre e figlio in carcere La denuncia del sindacato di polizia penitenziaria

Non si placa la violenza nelle carceri campane, neppure durante il periodo natalizio. A denunciarlo il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, che per voce del segretario Emilio Fattorello, ha reso noto un grave episodio avvenuto tra il 24 e il 25 dicembre.



“Viviamo tra violenze e tensioni 365 giorni all'anno, Natale compreso - precisa Fattorello - Nel giorno della vigilia è successo che due detenuti sono stati pestati con inaudita violenza da alcuni compagni di detenzione. Poco dopo le 21, approfittando della apertura e socialità concessa per la festività, una violenta aggressione è stata compiuta nel reparto di Alta Sicurezza del carcere salernitano, vittime un padre e un figlio detenuti, giudicabili per estorsione ed altro, originari di Cava dei Tirreni, Z.D.e V., ristretti in piani diversi della Seconda Sezione.

I due malcapitati per le gravi lesioni riportate al volto ed al cranio sono stati trasportati con urgenza all'Ospedale Civile di Salerno ove sono stati ricoverati per le cure del caso. Dei due il padre sembra essere più grave è non si esclude un intervento chirurgico maxillofacciale.

Forse il pretesto del furioso pestaggio tra i detenuti è tra i più futili, ossia l'incapacità di convivere - seppur tra le sbarre - con persone diverse. O forse le ragioni sono da ricercare in screzi di vita penitenziaria o in sgarbi avvenuti fuori dal carcere. Fatto sta che se non fosse stato per il tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari si sarebbero verificate peggiori conseguenze”.

S.B.