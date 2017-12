Alessandro muore a 12 anni: una comunità a lutto “Continua a sorridere da lassù”

Un'intera comunità a lutto, si tratta della frazione di Capriglia, nel comune di Pellezzano, a Nord della città di Salerno. Alessandro, un ragazzino di appena dodici anni, è morto prematuramente. Tutto sarebbe accaduto all'ospedale Ruggi d'Aragona. Il ragazzino vi sarebbe arrivato la sera del 23 dicembre per un malessere. Sarebbe poi stato dimesso. Il giorno di Natale si sarebbe sentito nuovamente male.

Fino a quando il suo cuore si è fermato. Una dramma che ha distrutto i familiari, pare abbiano sporto denuncia per capire se vi possa essere stata una responsabilità da parte dei sanitari che lo hanno avuto in cura. Una tragedia che ha scosso quanti lo amavano e lo conoscevano. La pagina Facebook della Parrocchia S.Maria delle Grazie di Capriglia ha dedicato alla scomparsa del giovanissimo un lungo post per salutare Alessandro, un angelo volato in cielo troppo presto. Tantissimi i messaggi di cordoglio.

“La nostra Comunità di Capriglia e l’intero comune di Pellezzano oggi si sono svegliati con una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Il piccolo Alessandro è volato tra gli angeli. Tanti progetti… una vita da vivere… troppo pochi 12 anni…Errore umano… destino…Siamo tutti sbigottiti e pietrificati dinanzi a una morte così prematura. Ci stringiamo intorno alla sua addolorata famiglia e ai suoi cari, con la preghiera e il silenzio.

La nostra Mamma delle Grazie dia pace e consolazione! Alessandro, continua a sorridere da lassù con quel tuo sguardo birichino e profondo.

Aiuta i tuoi cari a trovare coraggio e forza. Il buon Dio aveva bisogno di te lassù. Riposa in pace, sii felice e gioca con gli angeli con la grinta che ti ha sempre caratterizzato. La vita è un respiro…poi eternamente Dio.”

S.B.