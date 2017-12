Tragico incidente tra due auto: muore un uomo Violentissimo l'impatto: sbalzato fuori dall'abitacolo. Lascia la moglie e due figli

Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Capaccio Paestum. Due auto, una Citroen C3 e una Mercedes, si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare. Nello schianto ha perso la vita un 63enne di Trentinara. L'incidente è avvenuto lungo Viale della Repubblica, a pochi metri dall’incrocio semaforico in località Laura. Il 63enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, andando a finire sull'asfalto. Violentissimo l'impatto con l'altra vettura.

A chiamare i soccorsi delle persone accorse sul posto in aiuto resesi conto di quanto era appena accaduto. Sono intervenute le unità rianimative della Croce Azzurra e della Croce Bianca, unitamente alle ambulanze medicalizzate dell’Asi e della Croce Rossa di Piazza Santini. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

I sanitari hanno tentato invano di rianimarlo. La vittima, G.M, impiegato come bidello presso una scuola di Salerno, lascia la moglie e due figli di 22 e 24 anni. Una tragedia che ha gettato nel dolore la piccola comunità di Trentinara, dove l’uomo era molto conosciuto. Intanto la polizia municipale sta indagando per ricostruire esattamente la dinamica del drammatico incidente. Forse ad incidere anche la pioggia e l'alta velocità.

La procura di Salerno ha disposto l'esame esterno della vittima, facendo intervenire sul luogo dell'incidente il magistrato di turno. Ferito nell'impatto anche il conducente dell'altra auto, un Suv, il giovane è di Capaccio. E' stato trasportato all'ospedale di Eboli. Ancora sangue dunque sulle strade dl salernitano.

Il 17 dicembre scorso a perdere la vita in località Cerro a Capaccio, è stato un 19enne di Albanella Francesco De Vita che si trovava in auto con il fratello e la fidanzata. La loro vettura si è scontrata con una'altra auto frontalmente.

S.B.