Famiglia morta carbonizzata: la verità dall'autopsia Stabilita la data dell'esame. Si indaga sulla morte della madre e dei suoi due figli

Si terrà martedì l'autopsia sulle tre persone che hanno perso la vita nel rogo della propria abitazione a Mercato San Severino. Il dramma nella tarda serata di mercoledì scorso, all’interno di una casa in via Tommaso Sanseverino. Le vittime sono Iole De Marco, 82enne, madre di due figli, morti anche loro nell’incendio. Si tratta di Donato e Franco Papa, rispettivamente di 61 e 58 anni. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Mercato San Severino. Dalle prime ipotesi investigative pare che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Dai primi riscontri ottenuti dai rilievi sembra infatti che uno dei due fratelli (presumibilmente il più giovane), che pare soffrisse di crisi depressive, intorno alle 23 abbia appiccato il fuoco in una delle stanze dell’appartamento posizionato al secondo piano dello stabile. Avrebbe così dato vita ad un incendio di vaste proporzioni che ha coinvolto anche la madre e il fratello. Il fuoco ha infatti raggiunto le camere da letto dove si trovavano l'82enne e l’altro figlio. Toccherà ora all'esame autoptico chiarirà le cause dei decessi.

I corpi sono stati ritrovati quasi totalmente carbonizzati. Ora si trovano presso l'ospedale Fucito di Curteri.

In un primo momento si era pensato ad un corto circuito o ad un guasto ad una stufetta elettrica. Con il passare delle ore l'ipotesi dell'incidente domestico sarebbe stata quasi del tutto accantonata. Intanto emergono dettagli sulle personalità della famiglia Papa. Una famiglia benestante, ma molto chiusa.

La donna era vedova da trent'anni, il marito era uno stimato medico di famiglia. I due figli non si erano mai sposati e vivevano con lei. Franco Papa era un esperto di latino e greco e impartiva lezioni di ripetizione a studenti liceali. Da cattolico praticante, spesso leggeva i passi della Bibbia durante le Messe.

Donato aveva invece seguito invece le orme paterne, laureandosi in medicina. Non esercitava né si era specializzato. Si occupava di amministrare i beni patrimoniali di famiglia.

S.B.