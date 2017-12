Si impicca a un albero: lo trova la sorella L'uomo lascia la moglie e due figlie

Un uomo di 77 anni, residente a Battipaglia, oggi pomeriggio si è tolto la vita impiccandosi ad un albero di ulivo, in un podere alle spalle di un’abitazione di sua proprietà a Ponte Barizzo.

A trovare il cadavere è stata proprio la sorella. Una tragedia che ha sconvolto i familiari che da ore lo cercavano ovunque. E' intervenuta sul posto l’unità rianimativa della Croce Azzurra di Licinella.

All'arrivo dei soccorsi purtroppo per l’anziano non c’era più nulla da fare. I carabinieri di Capaccio Scalo sono intervenuti per i rilievi del caso. L’uomo lascia la moglie e le due figlie. La salma è stata trasportata all'obitorio del cimitero di Capaccio capoluogo dove verrà effettuato l'esame esterno.

S.B.